Turgutlu ve Salihli’de haşereyle mücadele devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşların yaz mevsiminde herhangi bir sorunla karşılaşmaması için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki çalışmalarını takip eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, yıl boyunca haşereyle mücadele çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini söyledi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü, biyosidal ürün uygulamalarına Turgutlu’da da hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi amacıyla Turgutlu ilçesinde bulunan tüm mahallelerde larvasit, açık alan, yeşil alan, çöp konteynerleri, gübrelik alanlarda çalışmalar yıl boyunca devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç ve Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, Turgutlu’da yapılan ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, Çepnibektaş ve Çepnidere Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinleri ile görüşülerek taleplerini dinledi. Ayrıca sahada yapılan çalışmalara da eşlik eden Daire Başkanı Mustafa Genç, “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz il genelinde 51 ekiple haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda karasinek ve sivrisineğe karşı larva, yeşil alan, açık alan (sokak ilaçlaması), çöp konteyneri, gübrelik alanlarda biyosidal ürün uygulamalarımız periyodik olarak devam etmektedir. Turgutlu ilçemizde de yürütülen çalışmalara eşlik ederek, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinledik” dedi.

Salihli’deki çalışmalar da incelendi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğünün Salihli’deki çalışmaları da yakından takip edildi. Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi amacıyla Salihli’deki tüm mahallelerde larvasit, açık alan (sokak ilaçlaması), yeşil alan, çöp konteynerleri, gübrelik alanlarda çalışmalar yıl boyunca devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç ve Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak da, Salihli’de gübrelik alanda yapılan ilaçlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan uygulamalar ve alan konusunda ekiplerden bilgi aldılar. Daire Başkanı Mustafa Genç, “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, il genelinde vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirmesi amacı ile çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda tüm ilçelerimizde olduğu gibi Salihli ilçemizde de karasinek ve sivrisineğe karşı larva, yeşil alan, açık alan sokak ilaçlaması, çöp konteyneri, gübrelik alanlarda biyosidal ürün uygulamalarımız periyodik olarak devam etmektedir” diye konuştu.