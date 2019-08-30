0553 313 94 23

Turgutlu Belediyesi araç sürücülerini uyardı

Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’ kapsamında araç sürücülerine uyarıda bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:37
Turgutlu Belediyesi araç sürücülerini uyardı

Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’ kapsamında araç sürücülerine uyarıda bulundu. Şenlikler kapsamında saat 18.00’dan sonra Atatürk Bulvarı’nın Ortapark bölümünden itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.


Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos- 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ’Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’ kapsamında araç sürücülerine yol güzergahları hakkında uyarıda bulundu. 30 Ağustos’tan itibaren 8 Eylül tarihine kadar saat 18.00’dan itibaren Atatürk Bulvarı Ortapark’tan itibaren araç trafiğine kapatılacağı belirtilirken, araç sürücülerinin aşağı inişler Piyaleoğlu Caddesini kullanmaları, yukarı çıkışlarda ise Güneş Sokak ve Akçakmak Yolu’nu kullanmaları istendi. Ayrıca trafiğe kapalı olacak olan saatlerde Atatürk Bulvarı üzerinde araç park edilmemesi konusunda sürücüler uyarıldı. Yapılan açıklamada merkeze uzak köylerden gelen vatandaşlar için şenlikler boyunca saat 24.00’dan itibaren belediye binası önünden araçlar kaldırılacağı ve köylerden gelenlerin ulaşımlarının bu şekilde sağlanacağı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den bir transfer daha!
    1. Fenerbahçe'den bir transfer daha!
    2. Johnson'dan parlamentonun tatil..
    3. Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle..
    4. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    5. 12 Dev Adam belli oldu
    6. Talas’ta 30 Ağustos Konseri
    7. Denizli'de tüfekle öldürülen genç..
    8. Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet..
    9. Harran’da Gastronomi Merkezi ve..
    10. Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
    11. MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç...
    12. Dumanları erken fark edince... Facia..
    13. Üç tekerlekli motosiklette oynayarak..
    14. Biga’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    15. Çorum’da 30 Ağustos coşkusu
    16. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12..
    17. Şamil Tayyar'dan çok sert sözler!..
    18. "Muhammed Elneny için kulübü ve..
    19. Avrupa’da skandal karar! İslam okuluna..
    20. Başakşehir yeni transferini açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak