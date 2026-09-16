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Gündem 'Kadının açık giyinmesi başındaki erkeğin suçu' dedi, azgınların hedefi oldu
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'Kadının açık giyinmesi başındaki erkeğin suçu' dedi, azgınların hedefi oldu

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'Kadının açık giyinmesi başındaki erkeğin suçu' dedi, azgınların hedefi oldu

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun kadınlar ile ilgili söyledikleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kadınların sınır algısı olmadığını ve açık giyinmelerinin başlarındaki erkeğin sınır çizmemesinden kaynaklandığını ifade eden Civelekoğlu, bir anda solaklar, feministler ve azgınların hedefine oturdu.

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun kadınların sınır algısı, sosyal yaşamdaki rolleri ve giyim tercihleri hakkındaki ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Civelekoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Kadınların sınır algısı erkeklere kıyasla daha zayıftır. Kadınlar sınırları okuyamazlar. Fiziksel hayatta da böyledir. Mesela araba kullanırken; takip mesafesini ayarlayamaz, arabayı park edemez, hesabı yapamaz onun beyni. Mesela büyük aşçılar hep erkeklerden çıkar. Niye? Tencere büyüdüğü zaman tuzu ne kadar artırması gerektiğini hesaplayamaz kadın beyni. Sosyal hayatta da kadın nerede duracağını bilemez. Sınır algısı kimde daha güçlüdür? Erkektedir. Kadına sınırı tanımlayacak, belirleyecek olan erkektir. Giyimde de kadın nereye kadar açacak, bunu belirleyen aslında erkeğin duruşudur.”

ERKEK ‘NE YAPIYORSUN, DUR’ DEMEZSE BUNUN SONU YOKTUR

“Dolayısıyla kadının açık saçık giyinmesi daha ziyade erkeğiyle ilgili bir sorundur. Kadına sınırı tanımlayacak olan erkektir. Sorun babasıyla ilgilidir, kardeşiyle ilgilidir, kocasıyla ilgilidir. Açık giyinmek, çocuklukta alınmayan sevginin irrasyonel bir telafi yoludur. Kadın, fiziksel olarak dikkat çektiğini fark edip ödül mekanizması (dopamin) çalıştıkça daha çok açılır. Bu noktada erkek çıkıp "Ne yapıyorsun” diyerek dur demelidir, aksi takdirde bunun sınırı yoktur.”

Civelekoğlu’nun geçtiğimiz aylarda söylediği bu sözlerini yeni keşfeden solak tayfa, azgınlar güruhu ile feministler, psikoloğu sosyal medyada hedef tahtasına oturttu.

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