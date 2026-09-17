Adana'da suya kapılan genç kızdan acı haber! Yürek yakan detayı görenler yıkıldı!
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi Ege Bağatur Caddesi üzerindeki sulama kanalında yürek burkan bir olay meydana geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Başer Mahallesi Ege Bağatur Caddesi üzerindeki sulama kanalında yürek burkan bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 17 yaşındaki Limar Hac Musa henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü.
Suda bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan genç kızın durumunu fark eden çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, kanalda geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde Limar Hac Musa’nın cansız bedeni, suya düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre uzağında bulundu. Kanalından çıkarılan genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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