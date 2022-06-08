Turgut Özal'la ilgili bomba "FETÖ" iddiası! Yok artık

Paylaştığı ilginç bilgilerle tanınan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, yine bomba bir iddiayı ortaya attı. Orakoğlu, FETÖ'nün Masonlar tarafından kurulduğunu savunduğu köşesinde, FETÖ'nün Turgut Özal’a ölüm tehdidinde bulunduğunu da ileri sürdü. İşte o olay yazının ilgili bölümü:

"27 Mayıs Milli Birlik Komitesi Genel Sekreteri Şükran Özkaya’nın arşivinden çıkan orijinal resmi belgeler, FETÖ’nün masonlarca kurulduğunu gösteriyor. 1991’de Özal’a sunulan rapora göre Gülen, Kasım Gülek ve Yaşar Tunagür’ün yanısıra 21 kişilik icra heyetinin 14’ü mason. Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 1972’de hazırladığı “Teokratik Devlet Yapılanmaları” başlıklı raporda, FETÖ ile masonların irtibat ve işbirliği ortaya konuluyor. Örgütün 1968 İzmir Kestanepazarı’nda kurulduğu belirtilen raporda, masonlarla FETÖ’nün irtibatının yanı sıra faaliyet usullerinin de aynı olduğuna dikkat çekiliyor. “Bu gizlilik nedeniyle sıradan bir insan masonluk faaliyetlerinin iç yüzünü bilemez” denilen raporda, aynı durumun FETÖ için de geçerli olduğuna işaret ediliyor. Aynı rapora göre FETÖ’yü CIA ve MOSSAD’ın finanse ettiği, FETÖ elebaşı Gülen’in Erzurum’da Komünizmle Mücadele Derneklerinin kuruluşunda yer aldığı, Bu dernekler ABD’nin Truman doktrini doğrultusunda özellikle NATO’ya üye ülkelerde açtırdığı Sovyet karşıtı yapılanmalardı.

FETÖ ÖZAL’I ÖLÜMLE Mİ TEHDİT ETTİ?

1991 yılında rahmetli Turgut Özal’ın isteği ile hazırlanan ve Gülen’in Sızıntı dergisinde Özal’ı ölümle tehdit ettiği raporda ise FETÖ’nün CIA ile irtibatının mason Kasım Gülek tarafından sağlandığı belirtildikten sonra şöyle deniliyor: “CIA Orta Asya’da ve Ortadoğu’da 1971 yılında uygulamaya koyduğu ‘Yeşil Kuşak Projesi’ ile bölgedeki enerji yollarının kontrolünü ele almak için ‘ılımlı İslam’ stratejisine en uygun cemaat önderi olarak Türkiye’de F. Gülen’e destek verdi...”."