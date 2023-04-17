Turgut Özal rahmetle anılıyor

Türkiye'de birçok yeniliğin öncüsü olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 30 yıl geçti. Bankacı bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olan Özal, Malatya'da 1927'de dünyaya geldi. Babasının mesleği nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimini farklı şehirlerde tamamlayan Özal, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü 1950'de bitirdikten sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresinde çalışmaya başladı. Semra Özal ile 1954’te evlenen, üç çocuğu olan Özal, siyasi hayatına, 1977 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisinden İzmir Milletvekili adayı olarak başladı ancak seçilemedi. Anavatan Partisini 20 Mayıs 1983’te kuran Özal, aynı yıl yapılan genel seçimde partisinin birinci gelmesi üzerine 45. Hükümet’i kurdu. Özal 1991’e kadar aralıksız tek başına iktidarda kaldı. Türkiye'de ekonomiden terörle mücadeleye, demokratikleşmeden tarım, sanayi ve ulaşıma kadar birçok alanda yeniliğin öncüsü oldu. Silahlı saldırıda yaralanan Özal'ın 17 Nisan 1993'teki ölümü de suikast tartışmalarını beraberinde getirdi. Ölümünden 19 yıl sonra mezarı açılan Özal'ın, kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.