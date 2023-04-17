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Aktüel Turgut Özal rahmetle anılıyor
Aktüel

Turgut Özal rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-17 15:14:00 -
Turgut Özal rahmetle anılıyor

Ekonomiden terörle mücadeleye, demokratikleşmeden, tarım, sanayi ve ulaşıma kadar birçok alanda yeniliğin öncüsü olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 30. yılında rahmetle anılıyor.

Türkiye'de birçok yeniliğin öncüsü olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 30 yıl geçti. Bankacı bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olan Özal, Malatya'da 1927'de dünyaya geldi. Babasının mesleği nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimini farklı şehirlerde tamamlayan Özal, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü 1950'de bitirdikten sonra Elektrik İşleri Etüt İdaresinde çalışmaya başladı. Semra Özal ile 1954’te evlenen, üç çocuğu olan Özal, siyasi hayatına, 1977 genel seçimlerinde Milli Selamet Partisinden İzmir Milletvekili adayı olarak başladı ancak seçilemedi. Anavatan Partisini 20 Mayıs 1983’te kuran Özal, aynı yıl yapılan genel seçimde partisinin birinci gelmesi üzerine 45. Hükümet’i kurdu. Özal 1991’e kadar aralıksız tek başına iktidarda kaldı. Türkiye'de ekonomiden terörle mücadeleye, demokratikleşmeden tarım, sanayi ve ulaşıma kadar birçok alanda yeniliğin öncüsü oldu. Silahlı saldırıda yaralanan Özal'ın 17 Nisan 1993'teki ölümü de suikast tartışmalarını beraberinde getirdi. Ölümünden 19 yıl sonra mezarı açılan Özal'ın, kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.

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