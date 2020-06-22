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Yerel

Turgut Özal Caddesinin asfaltına başlandı

Kilis’te belediye tarafından Turgut Özal Caddesinin asfaltına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:34:33 -
Turgut Özal Caddesinin asfaltına başlandı

Kilis’te belediye tarafından Turgut Özal Caddesinin asfaltına başlandı.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, ilk önce Turgut Özal Caddesinin batısındaki yolda yürütülen dolgu ve tesviye çalışmalarının tamamladıktan sonra asfalt yapmaya başladıklarını ifade ederek, " Yeni beşevler semti ile Belediye hizmet binasını birbirine bağlayan yolumuza gerekli düzenlemeleri daha önce yaptık. Yavuz Sultan Selim Caddesinin devamı niteliğindeki yolumuz ile birlikte asfalt kaplama çalışmalarına başladık. Belediye binamızdan bağlantılı yol Turgut Özal Caddesi ile birlikte asfaltlanıyor” dedi.

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