Turgut Kılınç güven tazeledi

TFF Futbol Elazığ İl Temsilciliği seçimi yapıldı ve başkanlığa bir kez daha Turgut Kılınç seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilciliği seçimi yapıldı. Elazığ Amatör Spor Evi’nde amatör spor temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen seçime mevcut TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç tek aday olarak girdi. Elazığ’da faaliyet gösteren 50 spor kulübünden 33’ünün temsilcisi oy kullanırken, oyların tamamını alan Kılınç yeniden Elazığ Futbol İl Temsilcisi oldu.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Kılınç’ın görevini en iyi şekilde yerine getireceğinden şüphelerinin olmadığını belirterek, “2019-2020 ve 2020-2021 Sezonları’nda Turgut Kılınç görevi yapacak. Ben şimdiden seçimin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

7-8 aylık atamanın ardından bu kez seçimle Futbol İl Temsilciliği görevine getirilen Turgut Kılınç, “Bu görevi en iyi şekilde devam ettirmek için aday olduk. Elazığ futboluna daha güzel hizmetlerimiz olacağına inancımız tamdır. Futboldaki duayen ağabeylerimizin desteği ile futbolumuza güzel şeyler katacağız. Futbol adına bir şeyler yapacağız. Herkesin desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.