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Turgut Cansever mimarlık ödülleri sahiplerini buldu

Kepez Belediyesi’nin Mimarlar Odası Antalya Şubesi danışmanlığında 5’ncisini gerçekleştirdiği Mimar Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri sonuçlandı.

17 Mart 2019 Pazar 10:34
Turgut Cansever mimarlık ödülleri sahiplerini buldu

Kepez Belediyesi’nin Mimarlar Odası Antalya Şubesi danışmanlığında 5’ncisini gerçekleştirdiği Mimar Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri sonuçlandı. Bilge mimar olarak anılan Antalya doğumlu Turgut Cansever anısına düzenlenen mimarlık ödülleri, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödül töreninden önce “Turgut Cansever” adlı söyleşi de Prof. Dr. Süha Özkan, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Cengiz Bektaş ve Aslı Özbay, Cansever’in mimarlık anlayışını anlattılar. Söyleşinin ardından geçilen ödül törenindebir konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye’de uluslararası düzeyde bir mimarlık ödülleri düzenleyen tek belediye olduklarını söyledi. Turgut Cansever mimarlık ödüllerini bu yıl uluslararası boyuta taşımış olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Göreve geldiğimizde en büyük hedefimden biri bu mimarlık ödüllerini şehre armağan etmek, farklı bir anlayışı farklı bir felsefeyi bu mimarlar buluşmasıyla ve bu ödül töreni vesilesiyle ortaya koyabilmekti. 5 yıllık yolculukta çok farklı heyecanları birlikte yaşadığımız için kendimizi mutlu hissediyoruz “ dedi.



“Cansever bilge bir mimar”


Mimar Turgut Cansever ‘in bilge bir mimar olduğunu vurgulayan Tütüncü, “Turgut Cansever, üzerine uzun yıllar kafa yormuş birisiyim. Birbirinden değerli 17 eseri var ve hepsini okudum. Bu zamana kadar mimarlık mesleğine ilgi duydum. Üniversite yıllarında İstanbul’da kendisi ile tanışmak fırsatını da yakaladım. Antalya doğumlu, Turgut Cansever’inbu kente kazandırdığı önemli eserleri var. Onun hatırasını yaşatmak bir meçhul kahramanı bir malum kahraman haline getirmek, onun düşünceleri ile günümüz arasında farklı bir köprü kurmak ve farklı bir gönül bağını da Cansever hoca ile oluşturmak,bu yarışmanın odağındaki en önemli husustu “ diye konuştu.



“Yarışmamız örnek olsun”


Etkinliğin önümüzdeki yıllarda çeşitlendirilerek yoluna devam edeceğini ifade eden Tütüncü, “Yılda bir kez Mimar Turgut Cansever’ i odağa alarak, merkeze koyarak, şehir, mimarlık, mimariyi insan yaşamı üzerine mimarinin o felsefesini, psikolojisini tekrar tekrar konuşma ve söyleşme imkanıbuluyoruz ve bulacağız. Ödül törenine üstün katkısı olan Mimarlar Odası Antalya Şubemize ve jüri üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu etkinlik önümüzdeki yıllarda çok büyük boyut kazansın, değişik belediyeler ve yerel yönetimlere bu model ve örnek olsun. Ödül alan bütün proje sahiplerini kutluyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Özge Köksal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ödüllerin dağıtılmasının ardından,yarışmaya katılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:34
  1. sergi
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