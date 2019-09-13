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TÜRGEV Başkanı Altun'dan 14. Contemporary Istanbul'a ziyaret

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun:- "Bizim vakıflarımızda atölyelerimiz var. Atölyelerimizde yeni sanatçılar yetiştiriyoruz. Gençlerin ilgilerinin olduğu hemen hemen her alanda atölyelerimiz var. Artık Türkiye için yeni sanatçılar yetişiyor"

13 Eylül 2019 Cuma 13:05
TÜRGEV Başkanı Altun'dan 14. Contemporary Istanbul'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul'u ziyaret etti.

Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen uluslararası çağdaş sanat fuarını gezen Altun, galeri direktörlerinden bilgi aldı.

Fatmanur Altun, 14. Contemporary Istanbul'un İstanbul'da yapılan en büyük sanat etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, "Biz de İstanbul'un büyük vakıflarından biri olarak bu etkinliği görmek istedik. Bizim açımızdan bilim, sanat gibi etkinlikler çok önemli." dedi.

Bilim ve sanat faaliyetlerine katılmaya özen gösterdiklerini dile getiren Altun, gençleri de bu konuda teşvik ettiklerini söyledi.

Altun, vakıf olarak gençleri sanata doğrudan yönlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim vakıflarımızda atölyelerimiz var. Atölyelerimizde yeni sanatçılar yetiştiriyoruz. Gençlerin ilgilerinin olduğu hemen hemen her alanda atölyelerimiz var. Artık Türkiye için yeni sanatçılar yetişiyor. Biraz hobi şeklinde, öğrencilerin ilgisini çeken konularda onlara destek olmak amacıyla başlamıştı aslında bu çalışmalar. Ama icracıların yetişeceği bir noktaya geldik. İnşallah TÜRGEV'den yetişen öğrenciler de önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin sanat hayatında etkili olacak, bir ekol oluşturacak bir noktaya gidiyorlar. Biz amatörlükten ziyade icracı düzeyde sanatçılar yetiştirecek şekilde sanatla ilgiliyiz."

Bu yıl 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eserinin yer aldığı Contemporary Istanbul'u ilk iki günde 24 bin sanatseverin ziyaret ettiği belirtildi.

14. Contemporary Istanbul, 15 Eylül'de sona erecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:05
  1. 14. Contemporary Istanbul
  2. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun

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