Turgay Güler'den olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası: CHP'den istifa edecek

Tartışmalı 31 Mart seçimleri öncesi CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler bugünkü köşe yazısında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu için “otursun oturduğu yerde” dediğini aktaran Güler, Ekrem İmamoğlu’nun bu uyarıyı dinlemediğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

İstifa edecek

Güler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın bir zamanda partisi CHP’den istifa edebileceğini ileri sürdü.

Güler, "Yazın bir köşeye İmamoğlu yakında CHP'den istifa eder. Edecek göreceksiniz. CHP'li bir yurtseverden duyduğumu aktarayım! Kılıçdaroğlu İmamoğlu için 'otursun oturduğu yerde' diyormuş. Ama dinletemiyormuş" dedi.2023 seçimleri için CHP’de çok fazla Cumhurbaşkanı adayı olduğuna dikkat çeken Güler, bunun CHP içerisinde karışıklıklara neden olacağına vurgu yaptı.

İşte Turgay Güler’in bugünkü yazısından ilgili bölüm;

“İstanbul'u bir yıl gibi kısa bir sürede perişan eden, eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu denklem dışı kalınca kolları sıvadı. Televizyon kuruyormuş. (Yeri gelmişken söyleyeyim oradan çok pis kokular geliyor ama şimdi sırası değil). CHP İmamoğlu'ndan yaka silkiyor, bin pişman. Bu yüzden CHP'liler rotayı Mansur Yavaş'a kırdı. Ama onun da çapı belli.Neyse, kendi sorunları. Ama ortada 2023 seçimlerinde aday olmak isteyen o kadar çok isim var ki, yakında birbirlerine girerler.

İmamoğlu zaten bir iş yapmıyordu şimdi televizyon kurup şov yapacak. Ali Babacan bu duruma fena bozuk. Benden duymuş olmayın ama 'Babacan'cılarla 'Gül'cülerin arası da kadrolaşma nedeniyle açıkmış. Muharrem İnce 'ben varım ben' diyor. Yazın bir köşeye İmamoğlu yakında CHP'den istifa eder. Edecek göreceksiniz.CHP'li bir yurtseverden duyduğumu aktarayım! Kılıçdaroğlu İmamoğlu için 'otursun oturduğu yerde' diyormuş. Ama dinletemiyormuş. Önümüzdeki günler Türk siyasi tarihi açısından çok sıra dışı gelişmelere gebe.”