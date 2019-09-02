Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinin ardından gözler bir anda Turgay Demir'e çevrildi. "Galatasaray, Falcao'yu alırsa canlı yayında Galatasaray forması giyerim" diyen Turgay Demir sözünü tuttu. Peki, Turgay Demir kimdir? Turgay Demir biyografisi...

Sözünü tuttu

Turgay Demir canlı yayında sözünü tuttu. Sarı-kırmızılı kulüp Falcao transferini açıklar açıklamaz Turgay Demir söz verdiği gibi Galatasaray forması giydi. Turgay Demir, "Falcao benim gençliğime benziyor. Bu sezon 25 gol atar. Muriç de iyi golcü ama Falcao'nun olduğu yerde Falcao gol kralı olur" dedi.

Turgay Demir kimdir?

24 Ağustos 1964 yılında dünyaya gelen Turgay Demir gazetecidir.

Spor yazarı Turgay Demir İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Turgay Demin şimdiye kadar birçok televizyon programında spor yorumculuğu yapmıştır.

Sonay Demir ile evlidir, bu evliliğinden Hira Demir ve Ata Demir isimlerinde bir kızı bir de oğlu vardır. Kızı ayrıca TJK Tv’de sunucu olarak görev yapmakta, spor yazarı ve Erkan Başkan ile evlidir. Demir ailesi bilindiği üzere Beşiktaş taraftarıdır.