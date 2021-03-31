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Siyaset Turgay Ciner'in ulusalcı temsilcisi, teravih namazını farz zannediyor!
Siyaset

Turgay Ciner'in ulusalcı temsilcisi, teravih namazını farz zannediyor!

Turgay Ciner’in HaberTürk Ankara Temsilcisi olarak atadığı “tetikçi” Bülent Aydemir, AK Parti hükümetinin koronavirüs tedbirlerini eleştirmek isterken yine rezil oldu. Daha önce Kur’an-ı Kerim ayetlerine dil uzatarak kadın cinayetlerini İslam’a bağlayan Bülent Aydemir, bu kez de teravih namazının farz olduğunu söyleyerek cehaletini ispatladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:26:00 - 2021-03-31 13:10:54

 yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan-ı Şerif’in yaklaşması nedeniyle akıllarda yer eden soruları cevapladı. Koca, akşam saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağının olduğunu ancak camilerde teravih namazının kılınmasının yasaklanmayacağını söyledi.

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından dindar karşıtı gazetecilerin önde gelenlerinden Bülent Aydemir, hükümeti hedef alırken yine rezil oldu. HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, teravih namazlarını camide kılmak isteyen vatandaşlara serbestlik tanınmasını yorumlarken, verilen kararlarda tutarsızlık olduğu imasında bulundu.

Aydemir, teravih namazı için “bunlar farz olan ibadetler, tabii ki yapılacak” diyerek cehaletini ortaya koyarken, namaza gidecek olan vatandaşların polis tarafından çevrileceğini söyleyerek konuyu farklı yöne çekmeye çalıştı.

“Bunlar farz şeyler”

Aydemir şunları söyledi:

Tabi burada eleştirilen şeyler de oldu. Ramazan ayına giriyoruz. Bir yandan ibadetimizi yaparken bu şartlarda virüsten nasıl korunacağız, teravih namazları, bunlar namazlarını kaçırmayanlar için elzem. Nasıl kılınacak? Teravih namazı dokuz saatiyle çakışıyor. Sağlık Bakanı diyor ki, camiler kapalı olmayacak. Hassasiyet gösterilerek tedbirler alınmaya devam edilecek. Namaza gittim, dönüyorum, polis beni çevirdi, ne diyeceğim? Saat dokuzda kapanıyor. Sokağa çıkma yasağı başlıyor. Yürüyerek mahalle camisine araçsız bir şekilde, ya da ne bileyim, en yakında neredeyse… Bazı sitelerin içinde cami var bazılarında yok. Bazı camiler kalabalık oluyor belki teravihte daha kalabalık olacak. Biz tabi ibadetimizi yapacağız, bunlar farz şeyler bizim için. Ama çifte standart olmayacak. Kovid nedeniyle işini kaybedenler varken, ben kafama göre takılıyorum, bunu yapmam lazım deme lüksümüz var mı bilmiyorum, tartışmalı.

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Yorumlar

Hakkı Dayı

Nasıl olacak şimdi, terviye gidenin alnında bir yazımı olacak ? Bu adam tervihten geliyor diye. Yani teravih bahanesiyle serbest değilmi. Yaw kardeşim yasak varsa vardır. Yok şuna var buna yok denmez. Yine dinden rant sağlama meselesi desene ?
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Resat

Kopyalanmis eğitim sisteminin yetiştirdiği,elinde diploması kabarık bir maaşı olan cuheyla dan biri.
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