Turgay Altay kimdir? Turgay Altay nereli kaç yaşında? Turgay Altay hayatı kariyeri

Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay oldu. Turgay Altay'ın Gözteye'nin çalıştırıcısı olmasından sonra sarı kırmızı takımın taraftarı da Turgay Altay'ın hayatını merak ediyor. İşte Turgay Altay'ın özgeçmişi, biyografisi hayatı.

Turgay Altay kimdir?

1980 yılının Şubat ayında dünyaya gelen başarılı teknik adam İstanbul doğumludur. Henüz 9 yaşında iken Fenerbahçe Futbol Okulu’na adım atmıştır. 10 sene kadar her yaş grubunda yer almış, 9 şampiyonluk yaşamıştır. 1999 ve 2000 sezonunda İstanbulspor A2 takımına transfer olmuş ancak daha öncesinde yaşadığı sakatlığı nüksetmiş ve futbol kariyerine son vermek zorunda kalmıştır.

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra, teknik direktör ve antrenör olmak için kariyerini o yönde ilerletmeye karar vermiş, ilerleyen süreçte hem akademik, hem de yurt dışında eğitim almıştır.Pro Lisans sahibi olan Turgay Altay, Aykut Kocaman çalıştığı dönemde Kocaman’ın analisti olarak görev yapmıştır. Bir çok kaynakta da belirtildiği üzere Aykut Kocaman ile akraba’dır. 2004 yılında antrenörlüğü başlamış, daha önce Fenerbahçe ekibinde, Mini Minikler Ligi Şampiyonluğu ve Mini Minikler Türkiye 3.’lüğü elde etme başarısı göstermiştir.