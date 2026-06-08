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Avrupa Savunma için 3,7 milyar avro yatırım yapacak Türkiye ziyareti akıllarını başlarına getirdi
Avrupa

Savunma için 3,7 milyar avro yatırım yapacak Türkiye ziyareti akıllarını başlarına getirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Savunma için 3,7 milyar avro yatırım yapacak Türkiye ziyareti akıllarını başlarına getirdi

Belçika Kraliçesi’nin kalabalık bir heyetle yaptığı Türkiye ziyareti etkisini gösterdi. Türk savunma sanayisinin gücünü yerinde görüp inceleyen Belçika “ODIN" isimli yeni program kapsamında 2026-2035 arasında savunma inovasyonu için 3,7 milyar avro yatırım yapacağını açıkladı.

Resmi Belga ajansının haberine göre  Savunma Bakanı Francken, Belçika'nın 2022'de başlattığı Savunma, Sanayi ve Araştırma Stratejisi'nin parçası olan yeni "ODIN" programıyla savunma alanındaki yatırımları hızlı şekilde pratik sonuçlara dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Francken, "Bu, kağıt üzerindeki planlarla ilgili değil, önümüzdeki yıllarda 3,7 milyar avroyla odaklı şekilde yatırım yapmakla ilgili." ifadesini kullandı.

Program, Belçika ordusu için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve ülkenin savunma sanayinin desteklenmesini içeriyor.

Program kapsamında, 2035'e kadar savunmada araştırma, inovasyon ve üretim için yıllık 350 milyon avronun üzerinde yatırım yapılması planlanıyor.

Diğer taraftan Francken, Zeebrugge Deniz Üssü'ndeki 1 numaralı rıhtımın modernizasyon projesinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Francken, projeyle daha büyük gemilerin üsse erişim sağlayabilmesi, rıhtıma yanaşan gemilerin yük alma ve indirme hızının artmasının hedeflendiğini kaydetti.

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