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Spor Fenerbahçe'deki seçimin kesin sonuçları açıklandı
Spor

Fenerbahçe'deki seçimin kesin sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
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Fenerbahçe'deki seçimin kesin sonuçları açıklandı

Fenerbahçe'de gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım, 17.245 oy alarak yeniden başkan seçildi. İşte kesinleşen seçim sonuçları...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran 2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kesin sonuçları Fenerbahçe Spor Kulübü Seçim Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu imzasıyla paylaşıldı.

Birleştirme tutanağıyla birlikte yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na ve Aziz Yıldırım'ın listesinde ismi yazılı üyelerimiz (asil ve yedek) Yönetim Kurulu üyeliklerine 07.06.2026 tarihinde seçilmiştir.

Tüzüğün 32 (1) maddesi tahtında sayım ve seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz olmadığından seçim sonuçları kesinleşmiş olup, seçim sonuçları 08.06.2026 tarihinde Tüzüğün 31 (3) maddesine uygun şeklinde ilan edilmiştir"

 

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu kesin sonuçları şöyle:

Kullanılan oy sayısı: 27387

Geçerli oy sayısı: 27172

Boş oy sayısı: 80

Geçersiz oy sayısı: 135

Aziz Yıldırım: 17245

Hakan Safi: 9927

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