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Gündem Koç Holding’e bünyesinde bulunan Koçtaş’a saldırı
Gündem

Koç Holding’e bünyesinde bulunan Koçtaş’a saldırı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Koç Holding’e bünyesinde bulunan Koçtaş’a saldırı

Muğla’da Koç Holding’e bağlı Koçtaş’a taşlı saldırı düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Menteşe ilçesinde yer alan Koçtaş mağazasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu mağazanın camlarında ve dış cephesinde maddi hasar meydana gelirken, oluşan hasar geçici olarak branda ile kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

 

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından ekipler, mağaza ve çevresindeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, olayın İstanbul, Antalya ve Diyarbakır gibi diğer şehirlerdeki benzer vakalarla bağlantısı olup olmadığı yönündeki çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.

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