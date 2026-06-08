ABD'den Siyonist İsrail'i aklama çabası! Beyrut Büyükelçisi işgalciye siper oldu, vaatlerle oyalama taktiğine girişti!

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, Washington'da yürütülen müzakerelerin Lübnan'ın yararına olduğunu savunarak, "İsrail Lübnan'dan çekilecek, toprakları iade edecek ve esirleri serbest bırakacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan İsa, Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkese ilişkin konuşan İsa, "Ateşkes olacak ve bizim kararımız bunun kapsamlı olması yönündeydi. Ancak açıklığa kavuşturulması gereken bir husus vardı ve bugün bu konu netleştirildi." dedi.

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten İsa, ABD'nin bu konuda yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Washington yönetiminin Lübnan'ın güneyindeki yıkım ve tahribatı yakından takip ettiğini belirten İsa, "Washington'da ne yaptığımızı ve neden her hafta ya da iki haftada bir, bir araya geldiğimizi biliyorsunuz. Güneyde yaşananların farkındayız. Tek istediğimiz, yaşananların sona ermesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in dün Beyrut'taki Dahiye bölgesini hedef almasına da değinen İsa, bunun Hizbullah'ın saldırısına karşılık olduğunu öne sürdü.

Güney Lübnan'da oluşturulması planlanan "pilot bölgenin" sakinlerin geri dönüşüne açık olacağını ve Lübnan ordusunun koruması altında bulunacağınıdile getiren İsa, bölgede yeniden imar çalışmalarının başlatılmasının ve buranın örnek bir model haline getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Washington'da yürütülen Beyrut-Tel Aviv temaslarına ilişkin İsa, "Washington'da olan her şey Lübnan'ın yararınadır. İsrail Lübnan'dan çekilecek, toprakları iade edecek ve esirleri serbest bırakacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Haziran'da açıkladığı "şartlı ateşkes" metninde, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata varıldığı bildirilmişti. Metinde ayrıca tarafların, ABD'nin yönlendirmesiyle, Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek yetkili güç olarak kontrolü devralacağı "pilot bölgelerin" hızla oluşturulması konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

Ancak Hizbullah, söz konusu şartlarla açıklanan ateşkesi reddettiğini duyurmuştu.