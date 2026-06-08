Bakan Çiftçi'nin Küdüs duasına anlamlı destek

Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ve Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı her platformda sesini yükselten Bakan Çiftçi'nin bu asil duruşu, Anadolu gençliğinin yüreğinde karşılık buldu.

Gözü dönmüş siyonist rejimin ve şer odaklarının kutsallarımıza yönelik azgın saldırılarına karşı her zaman teyakkuzda olan TÜGVA gençliği, hazırladıkları dev afişle Bakan Çiftçi'ye selam göndererek milli ve manevi değerlerin arkasında kale gibi durduklarını tüm dünyaya gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çorum'da beş yıl görev yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. O yıllarda Cenab-ı Hak'tan içten içe bir niyazım vardı. Rabb'im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye dua ediyordum" demişti. Çiftçi, "O günleri göreceğimize bütün kalbimle inanıyorum. İnancımı da sürdürüyorum" şeklinde konuşmuştu.