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Gündem Laleli'de korkunç olay! Çocuk tramvayın altında vefat etti
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Laleli'de korkunç olay! Çocuk tramvayın altında vefat etti

Yeniakit Publisher
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Laleli'de korkunç olay! Çocuk tramvayın altında vefat etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında raylara düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Fatih'te Kabataş-Bağcılar arasında hizmet veren T1 Tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında meydana geldi.

6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. adlı çocuk raylara düştü. Düşen çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durduruldu.

 

İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler geçici bir süre için Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

 

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