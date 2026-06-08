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Gündem Bahçeli istedi, A Milli Takım için milli marş bestelendi: Arkanızdayız!
Gündem

Bahçeli istedi, A Milli Takım için milli marş bestelendi: Arkanızdayız!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Bahçeli istedi, A Milli Takım için milli marş bestelendi: Arkanızdayız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla 'Arkanızdayız' adlı marş bestelendi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde A Millileri destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.

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