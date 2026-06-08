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Dünya Korkutan haber! Küba açıklarında 6.1 şiddetinde deprem oldu
Dünya

Korkutan haber! Küba açıklarında 6.1 şiddetinde deprem oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Korkutan haber! Küba açıklarında 6.1 şiddetinde deprem oldu

Küba'nın Mantua şehri açıklarında 6.1 şiddetinde depremin meydana geldiği açıklandı. Meksika'da da hissedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Küba'nın Mantua şehrinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin, Mantua'nın yanı sıra ülkenin batı kesimindeki diğer kıyı yerleşimlerinde ve Meksika'da da hissedildiği belirtildi.

 

 

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

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