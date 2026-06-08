Özel’in inadı CHP’li Yarkadaş’ı çileden çıkardı! “Ne koltuk hırsıymış, yeter artık!”

Sosyal medya hesabından “Türkiye siyaseti böyle bir sorumsuzluğa şahit olmadı” diyen CHP eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, “CHP’den kavga ederek ayrılmak ve kendilerince bir meşruiyet zemini yaratmak istiyorlar. Tek dertleri ortamı germek ve CHP’ye zarar vermek. Başka bir amaçları yok. Hak ederek kazanmadıkları bir kurultayda yaşanan rezaletin üstünü böyle örtebileceklerini sanıyorlar. CHP’lileri karşı karşıya getirip neyi kazanacaksınız Özel-İmamoğlu kliği? Söyleyin neyi? Ne koltuk hırsıymış arkadaş… CHP’ye verdiğiniz zarar yetmedi mi?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“PAVYONUN ÖNÜNDE DELEGE SATIN ALMASAYDINIZ PARTİ BU SIKINTILARI YAŞAMAYACAKTI!”

Yarkadaş, “Sorunun kaynağı kurultaya hile karıştırılması ve delegenin iradesinin fesada uğraması… Özel-İmamoğlu kliği, bu sorunlar sanki hiç yaşanmamış gibi konuşuyor. Pavyonun önünde delege satın almasaydınız parti bu sıkıntıları yaşamayacaktı. Yarattığınız sorunu şimdi de çözümsüz hale getiriyorsunuz. Yeter artık!” diye isyan etti.