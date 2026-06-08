  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis’i germekte ısrarcı! Özel’den paralel toplantı planı Özkök'ün Akbil örneği "işkence" gerçeği ile çöp oldu Hani 'AK Partili olunca mahkemeler dokunmuyor'du! AK Partili Belediye Başkanı’na hapis cezası! Karar müftülükten döndü! Camide tartışma çıkaran futbol etkinliği... Küstah siyoniste ağzının payını verdi: Kudüs davamızdan asla taviz vermeyiz! Kılıçdaroğlu’na Ferdi Zeyrek önerisi “Ölümü şüpheli, araştırılsın” Buca Belediye Başkan Vekili için Meclis oylaması Seçim tarihi belli oldu Kuduz köpeğin ipini şimdi kendi de tutamıyor! Haydut Trump’tan İsrail’e ‘dur’ mesajı Özgür Özel bu mitingten sadece 2 oy almış. Öyleyse bu kalabalık ne? Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...
Gündem Fondaş İsmail bile Özel’in CHP’ye yaramadığını kabul etti! “İki ayrı CHP ortaya çıktı, bu yaramıyor!”
Gündem

Fondaş İsmail bile Özel’in CHP’ye yaramadığını kabul etti! “İki ayrı CHP ortaya çıktı, bu yaramıyor!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Fondaş İsmail bile Özel’in CHP’ye yaramadığını kabul etti! "İki ayrı CHP ortaya çıktı, bu yaramıyor!"

Fondaş gazetecilerden İsmail Saymaz, 6 beldede yapılan seçimde 5-1’lik hezimet yaşamasını CHP’deki bölünmeye bağlayarak, “Bu yaramıyor” dedi.

Özgür Özel döneminde CHP kontrolünde olan Halk TV’de yorumculuğunu sürdüren fondaş gazeteci İsmail Saymaz CHP’deki durumun tam röntgenini çekti. Yerel seçim hezimetini partideki bölünmeye bağlayan Saymaz şunları söyledi: “Özgür Özel'in coşkulu yerel seçim yürüyüşü sosyal medya ve muhalif medyada en etkili şekilde yansıtıldı. Ancak, saha gerçeği farklı, onu görmek gerekir. Bu ekrana yansıdığı şekilde insanlar herhalde sonuç çıkar diye beklediler. Yanılgı buradan kaynaklandı. Sonuç (4 AK Parti, 1 MHP, 1 CHP) beni çok şaşırtmadı. Bu şu bakımdan gösterge, iki sonuç çıkabilir. Birincisi; sosyal medya ve muhalif medyanın anlattığı hikayenin tamamı değil. Onu görmeliyiz. Burada temenniyle tahmin birbirine karışıyor. Bunu görmeliyiz. İkincisi; mutlak butlan sonrası ayrışmada iki ayrı CHP ortaya çıktı. Bu kırılmanın CHP'ye yaramayacağının göstergelerinden de biri oldu bu, yaramıyor”

Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı
Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı

Gündem

Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı

İyi ki Muhsin Başkan bu günleri görmemiş! Anahtar Partili Başkan: CHP’ye yapılan darbedir!
İyi ki Muhsin Başkan bu günleri görmemiş! Anahtar Partili Başkan: CHP’ye yapılan darbedir!

Gündem

İyi ki Muhsin Başkan bu günleri görmemiş! Anahtar Partili Başkan: CHP’ye yapılan darbedir!

O isim CHP’nin 5-1’lik yerel seçim hezimetini böyle yorumladı! "Şapkayı önlerine koyup düşünmek için son fırsat"
O isim CHP’nin 5-1’lik yerel seçim hezimetini böyle yorumladı! “Şapkayı önlerine koyup düşünmek için son fırsat”

Gündem

O isim CHP’nin 5-1’lik yerel seçim hezimetini böyle yorumladı! “Şapkayı önlerine koyup düşünmek için son fırsat”

Özel’in inadı CHP’li Yarkadaş’ı çileden çıkardı! "Ne koltuk hırsıymış, yeter artık!"
Özel’in inadı CHP’li Yarkadaş’ı çileden çıkardı! “Ne koltuk hırsıymış, yeter artık!”

Gündem

Özel’in inadı CHP’li Yarkadaş’ı çileden çıkardı! “Ne koltuk hırsıymış, yeter artık!”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23