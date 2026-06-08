Fondaş İsmail bile Özel’in CHP’ye yaramadığını kabul etti! “İki ayrı CHP ortaya çıktı, bu yaramıyor!”

Özgür Özel döneminde CHP kontrolünde olan Halk TV’de yorumculuğunu sürdüren fondaş gazeteci İsmail Saymaz CHP’deki durumun tam röntgenini çekti. Yerel seçim hezimetini partideki bölünmeye bağlayan Saymaz şunları söyledi: “Özgür Özel'in coşkulu yerel seçim yürüyüşü sosyal medya ve muhalif medyada en etkili şekilde yansıtıldı. Ancak, saha gerçeği farklı, onu görmek gerekir. Bu ekrana yansıdığı şekilde insanlar herhalde sonuç çıkar diye beklediler. Yanılgı buradan kaynaklandı. Sonuç (4 AK Parti, 1 MHP, 1 CHP) beni çok şaşırtmadı. Bu şu bakımdan gösterge, iki sonuç çıkabilir. Birincisi; sosyal medya ve muhalif medyanın anlattığı hikayenin tamamı değil. Onu görmeliyiz. Burada temenniyle tahmin birbirine karışıyor. Bunu görmeliyiz. İkincisi; mutlak butlan sonrası ayrışmada iki ayrı CHP ortaya çıktı. Bu kırılmanın CHP'ye yaramayacağının göstergelerinden de biri oldu bu, yaramıyor”