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Gündem Türkiye'den Ermenistan açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz
Gündem

Türkiye'den Ermenistan açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Türkiye'den Ermenistan açıklaması: Memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Ermenistan’da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan parlamento seçimlerinin huzur ortamında başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan’da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

 

Seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz.

Seçim sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz.

Bu amaçla Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir"

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