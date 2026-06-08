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Gündem Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 ünlünün daha testi pozitif! Rezil Matiz de üflenti çıktı
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 ünlünün daha testi pozitif! Rezil Matiz de üflenti çıktı

Yeniakit Publisher
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 10 ünlünün daha testi pozitif! Rezil Matiz de üflenti çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in test sonuçları pozitif çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan bazı kişilerin test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in testlerinde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandı.

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Yerel

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