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Gündem CHP Sözcüsü noktayı koydu! Grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak
Gündem

CHP Sözcüsü noktayı koydu! Grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak

Yeniakit Publisher
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CHP Sözcüsü noktayı koydu! Grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, yarınki paralel grup toplantısı ihtimaline karşı kesin açıklamayı yaparak son noktayı koydu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Müslim Sarı, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜM PARTİLİLERİMİZ DAVETLİDİR”

Müslim Sarı, “Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın, TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partililerimiz davetlidir” diyerek istenmeyen olayların meydana gelmemesi mesajını verdi.

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