Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...

Vatandaşların sandık başına gittiği 6 beldenin 5’inde Cumhur İttifakı’nın adaylarının 1’inde isi CHP’li adayın kazandığı seçimi yorumlayan Fatih Altaylı, bir takipçisinin yazdığı yoruma sinirlenerek ağzını yine bozdu.

Altaylı 6 beldedeki seçim sonuçlarını "6 beldede alınan sonuçlar CHP’nin kayyum sürecinden ne kadar yara aldığının kanıtı oldu. Muhafazakar bölgelerde seçmen pozisyon değiştirmemiş ya da değiştirmekten vazgeçmiş” ifadeleriyle değerlendirdi.

DAYI SEN 20 MİLYONLUK ARABA YORUMLAMIYOR MUYDUN?

Bir takipçisi ise Altaylı’nın yorumuna “Dayı sen 20 milyonluk araba yorumlamıyor muydun? Ne ara siyasete geri döndün” karşılığını verdi.

Altaylı ise bu yoruma çok kızarak şu ifadeleri kullandı: “Hadi lan ordan. Okuma yazman yok mu. Dünyayı sosyal medyadan ibaret zanneden cahil. Aç da yazdıklarımı oku diyeceğim ama sen kim okumak kim. Okuduğunuzu anlamak kim. Ezik.”