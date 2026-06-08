  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çatışma alevlendi! Orta Doğu'da savaş sil baştan: İsrail'den İran'a balistik füzeli saldırı Avrasya Tüneli'nde korkutan kaza: Yola su aktı, valilik açıklama yaptı FB kongresinde dikkat çeken anlar: Aziz Yıldırım o sloganları tek kelimeyle susturdu Ahmet Hakan'dan dikkat çeken çıkış: "Tayyip Erdoğan’ı yargılayanlar daha insaflıydı’ Hadi ya!" Gerçekleri çarpıtmanın ustası: Ertuğrul Özkök! Ali Karahasanoğlu yazdı CHP'li başkan için son dakika kararı: Görevden uzaklaştırıldı İsrail'in İran saldırısı gerilimi tırmandırdı! Yemen'den İlk Füze! Bölgesel Savaş Tehlikesi Büyüyor 8 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 8 Haziran 1912: Hüseyin Hüsnü Efendi (Osmanlı Şeyhülislâmı) Ermenistan'da Paşinyan zafer ilan etti
Gündem Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...
Gündem

Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...

Eski Türkiye’de çalıştığı gazetelerde yıllarca muhafazakar ve mütedeyyin kesime ağza alınmayacak küfürler etmeyi alışkanlık haline getirdiği için kendi çevresinde bile bozuk ağzına ithafen “Küfürbaz Fatih" olarak anılan Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yine ağzını bozdu.

Vatandaşların sandık başına gittiği 6 beldenin 5’inde Cumhur İttifakı’nın adaylarının 1’inde isi CHP’li adayın kazandığı seçimi yorumlayan Fatih Altaylı, bir takipçisinin yazdığı yoruma sinirlenerek ağzını yine bozdu.

Altaylı 6 beldedeki seçim sonuçlarını "6 beldede alınan sonuçlar CHP’nin kayyum sürecinden ne kadar yara aldığının kanıtı oldu. Muhafazakar bölgelerde seçmen pozisyon değiştirmemiş ya da değiştirmekten vazgeçmiş” ifadeleriyle değerlendirdi.

DAYI SEN 20 MİLYONLUK ARABA YORUMLAMIYOR MUYDUN?

Bir takipçisi ise Altaylı’nın yorumuna “Dayı sen 20 milyonluk araba yorumlamıyor muydun? Ne ara siyasete geri döndün” karşılığını verdi.

Altaylı ise bu yoruma çok kızarak şu ifadeleri kullandı: “Hadi lan ordan. Okuma yazman yok mu. Dünyayı sosyal medyadan ibaret zanneden cahil. Aç da yazdıklarımı oku diyeceğim ama sen kim okumak kim. Okuduğunuzu anlamak kim. Ezik.”

Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı
Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı

Gündem

Yolüstü’nde sandık güldürdü! CHP’ye çıkan 2 oy sonrası Züğürt Ağa repliği sosyal medyayı salladı

İyi ki Muhsin Başkan bu günleri görmemiş! Anahtar Partili Başkan: CHP’ye yapılan darbedir!
İyi ki Muhsin Başkan bu günleri görmemiş! Anahtar Partili Başkan: CHP’ye yapılan darbedir!

Gündem

İyi ki Muhsin Başkan bu günleri görmemiş! Anahtar Partili Başkan: CHP’ye yapılan darbedir!

CHP'de kritik toplantı! MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı
CHP'de kritik toplantı! MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

Gündem

CHP'de kritik toplantı! MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

O isim CHP’nin 5-1’lik yerel seçim hezimetini böyle yorumladı! "Şapkayı önlerine koyup düşünmek için son fırsat"
O isim CHP’nin 5-1’lik yerel seçim hezimetini böyle yorumladı! “Şapkayı önlerine koyup düşünmek için son fırsat”

Gündem

O isim CHP’nin 5-1’lik yerel seçim hezimetini böyle yorumladı! “Şapkayı önlerine koyup düşünmek için son fırsat”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikail

Cahil kim okuma yazma bilmeyen deyil hakka hakikate karşı olandır babalarımda ebu cehildir.

islam kartalı

cumhur ittifakı şerefsize koymuş öfkenle geber iblis aynen küfürlerini sana iade ediyoruz ehli salibin iti
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23