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Aktüel Korku dolu anlar! Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı
Aktüel

Korku dolu anlar! Para vermeyen annesini bıçakla rehin aldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İstanbul Fatih’te annesinden para isteyen Yunus isimli kişi, olumsuz cevap alınca annesini bıçakla rehin aldı.

Fatih’te annesinden istediği parayı alamayan kişi, eline aldığı bıçakla evde korku dolu anlar yaşattı.

 

Olay, 6 Haziran Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus isimli kişi annesinden para istedi. İstediği parayı alamayan kişi, annesini bıçakla rehin aldı. Komşuların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi. Bu sırada bazı mahalleliler daire kapısını tekmeleyerek açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmak için çalışma yaptığı sırada şüpheli, annesini serbest bıraktı. Ardından dairenin arka kısmındaki odanın penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, olayın ardından kadına olay yerinde müdahalede bulundu. Şüpheli ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Öte yandan şüphelinin pencereye çıkarak bağırdığı anlar ile çevredekilerin daire kapısını açmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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