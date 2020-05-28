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Aktüel

Türbede düşürdüğü telefonunu almaya çalışan genç kızın bacağına korkuluk demiri saplandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 00:16:13 -
Türbede düşürdüğü telefonunu almaya çalışan genç kızın bacağına korkuluk demiri saplandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, türbe bahçesine düşen telefonunu almayan çalışırken, üzerine çıktığı mermer zeminin kırılması sonucu bacağına korkuluk demiri saplanan genç kız hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki 22 Sultanlar Türbesi yanından geçen Dilek Erbaş (23), cep telefonunu türbe bahçesine düşürdü.

Telefonunu almak için kapısı kilitli olan türbenin duvarına tırmanan Erbaş, üzerine bastığı mermer zeminin kırılmasıyla dengesini kaybederek düştü.

Korkuluk demiri bacağına saplanan Erbaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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