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Türbede çamaşır sergisi

Sivas’ta Rahmi Günay Caddesi üzerinde yer alan eski Numune Hastanesi’nin bahçesinde bulunan İncili Hanım Türbesi’nin mevcut durumu yürekleri sızlatıyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:55
Türbede çamaşır sergisi

Sivas’ta Rahmi Günay Caddesi üzerinde yer alan eski Numune Hastanesi’nin bahçesinde bulunan İncili Hanım Türbesi’nin mevcut durumu yürekleri sızlatıyor. Bugünkü haliyle türbe görünümünden çok uzak bir durumda bulunan İncili Hanım’ın bir an önce restore edilerek ayağa kaldırılması isteniyor.


Sivas Kültür Envanteri’nde yer alan bilgilere göre, sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü olan ve 1983 yılında tescil edilen İncili Hanım Türbesi bugünlerde çamaşır kurutmak için kullanılıyor. Üzerine çeşitli yazılar yazılarak tahrip edilentürbenin bakım çalışması yapıldıktan sonra turizme kazandırılması bekleniyor.


Yıllara meydan okuyor


Araştırmacılara göre Sokullu Mehmet Paşa’nın kızı olarak bilinen, çeyizinde inci ile işlenmiş yorgandan dolayı İncili Hanım adını alan türbe, günümüze dek hiçbir yenileme çalışması görmemesine rağmen ayakta durmaya çalışıyor.


Sivas Kültür Envanteri kayıtlarında türbeye ilişkin “Baldaken tarzında inşa edilen türbenin mimarı üslubu malzemesi ile 18.yy. da yapıldığı izlenimini vermektedir. Tarihini kanıtlayabilecek üzerinde kitabesi yazılı sandukası olmadığı gibi İncili Hanım hakkında da yazılı belgeye rastlanmamıştır. İç köşeliklerde kubbeye geçişler pandantifler aracılığı ile sağlanmıştır. Kubbe içten sıvalı olmakla beraber sütunların dışında kalan bölümleri ise çok harap olmuştur. Kubbenin ortasında altıgen bir açıklık vardır. Bu açıklık ilk yapıldığı dönemde düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş kanısı vermektedir. Altıgeni meydana getiren kenarlarda düzgün taşlar kullanılmıştır. Bu düzgün taş örgü kubbenin diğer yerlerinde görülmektedir. Bu uygulama ile de baldaken tarzındaki bu türbenin üstünde böyle bir açıklık bırakılabileceği akla gelmektedir. Kare alanın köşelerinde yer alan sütunlar 150 santimetre yüksekliğindedir. Blok taştan kesilerek elde edilen sütunların kaide ve başlığı yekpare olarak çıkarılmıştır. 0.65 metre ölçüsündeki bir tabandan kare gövdeye geçiş pahlanarak sağlanmıştır. Gövdenin her bir kenarı 0.40 metredir. Yarım silindir bir silmeden sonra başlığa geçilmektedir.Gemi teknesi biçimindeki dört kemeri de 0.50 metrelik bir girinti içindedir. Bu kemerleri birbirine bağlayan 0.10 x 0.10 metrelik ahşap gergiler her kemer açıklığında da mevcuttur. Sadece batı yönündeki kemerin sağ dış alınlığında yeşil sırlı iki tuğla günümüze kadar gelebilmiştir. Kare biçimli bu iki tuğlanın sırları da yer yer dökülmüştür. Bu uygulamanın yapının dış yüzlerinde devam edebileceği düşünülmektedir” ifadelerine yer veriliyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:55
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