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Türbe olarak ziyaret edilen yer gladyatör mezarı çıktı

Marmaris'te yıllardır türbe olarak ziyaret edilen yer, Diagoras isimli bir gladyatörün mezarı çıktı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
Türbe olarak ziyaret edilen yer gladyatör mezarı çıktı

Marmaris'te yıllarca türbe diye ziyaret edilen anıt mezarın, Diagoras isimli bir gladyatöre ait olduğu belirlendi. Yapı 40 yıldır Çağbaba adıyla anılıyordu.

Ensonhaber'deki habere göre, 2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum’a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye’de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:35
  1. Mousoleum
  2. Diagoras
  3. Marmaris
  4. Çağbaba

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  • kayserilikayserili18 dk önce
    cahiligin isbati bu,,yarin puta taparlar...…..

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