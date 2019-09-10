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“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı Azerbaycan’da devam ediyor

Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı “TurAz Kartalı 2019” Azerbaycan’da devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 12:22
“TurAz Kartalı 2019” tatbikatı Azerbaycan’da devam ediyor

Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı “TurAz Kartalı 2019” Azerbaycan’da devam ediyor.


Azerbaycan ve Türkiye Hava Kuvvetlerince iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında 2 Eylül’de başlatılan “TurAz Kartalı 2019” tatbikatının sekizinci gününde de çeşitli görev ve uçuşlar gerçekleştirildi. Azerbaycan ordusuna ait Mig-29 ve Su-25 uçakları ile Türk F-16’ları, önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.


Tatbikatların, iki ülkenin pilotlarının gerektiğinde birlikte görev yapabilmesi için düzenlendiğini vurgulayan Albay Faig Aliyev, ”F-16 savaş uçakları belli bölgede Mig-29 ve Su-25 savaş uçaklarıyla buluşarak belirli görevleri uyguluyorlar. Türkiye’den tatbikata 205, Azerbaycan’dan ise 100’den fazla kişi katılıyor. Havada aynı görevleri gerçekleştirmek bizim için çok büyük bir şans” dedi.


Görevleri birlikte icra edebileceklerini belirten Aliyev, ”Artık 6. tatbikatımızı yapıyoruz. Biz birlikte görevler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.


Azerbaycan’da Türkiye ile birlikte düzenlenen tatbikatlarda, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.


Tatbikat 16 Eylül’e kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:22
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