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Ekonomi

TÜRASAŞ için 29 kadro

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğüne 3 bölge müdürü, 6 bölge müdür yardımcısı ve 20 başuzman kadrosu ihdas edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:25:00 -
TÜRASAŞ için 29 kadro

Kurumun taşra teşkilatı için 3 bölge müdürü, 6 bölge müdür yardımcısı, 20 başuzman kadrosu oluşturuldu. TÜRASAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ’nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak mart ayında kurulmuştu. Kurumun Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Metin Yazar getirilirken, yönetim kuruluna atamalar da geçen ay yapılmıştı.

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