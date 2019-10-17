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Turan İlteber Yalçın kimdir? Semih Yalçın’ın hayatı kaybettiği oğlu Turan İlteber Yalçın neden öldü?

Semih Yalçın’ın hayatı kaybettiği oğlu Turan İlteber Yalçın kaç yaşındaydı? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Peki Turan İlteber Yalçın kimdir? Turan İlteber Yalçın ne zaman defnedilecek?

17 Ekim 2019 Perşembe 10:24
Turan İlteber Yalçın kimdir? Semih Yalçın’ın hayatı kaybettiği oğlu Turan İlteber Yalçın neden öldü?

Semih Yalçın’ın hayatı kaybettiği oğlu Turan İlteber Yalçın kaç yaşındaydı? Turan İlteber Yalçın neden hayatını kaybetti? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Turan İlteber Yalçın kimdir? 

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının bulunduğu surlardan iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye de sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler surların yaklaşık 70 metre aşağısındaki kayalıklar üzerinde iki gencin hareketsiz halde bulunduğunu gördü. Kaleden güçlükle aşağı inen ilk yardım ekipleri gençlerden birinin ağır yaralı olduğunu, diğerinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.     

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı genç bulunduğu yerden güçlükle çıkarılarak ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden gencin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın olduğu ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, beraberindeki polis müdürleriyle olay yerinde incelemelerde bulundu. Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemesinin ardından Turan İlteber Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan İlteber Yalçın ikindi namazının ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.

Turan İlteber Yalçın kimdir?

MHP'de 3 dönem milletvekilliği yapan ve şuan MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Semih Yalçın'ın 4 çocuğu vardır. İlteber Yalçın'ın annesinin adı Mükerrem Yalçın'dır. Abdullah Kutalmış, Ayyüce Erba ve Kamuren Beyza adında 3 kardeşi vardır. İlteber Yalçın da babası gibi MHP'ye gönül verdi. Çok göz önünde bulunmayan İlteber Yalçın, Yeni Düşünce adlı sitede köşe yazarlığı yapmaktaydı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:24
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