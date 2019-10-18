TURAGAY: Volkswagen yatırımını durdurmuş değil Volkswagen’in Manisa’ya kuracağı fabrikaya ilişkin ortaya atılan iddialara cevap, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’dan geldi.

Volkswagen’in Manisa’ya kuracağı fabrikaya ilişkin ortaya atılan iddialara cevap, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’dan geldi. ‘Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması’ bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen’in Türkiye’de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendiren Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen’ın Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti. Turagay, “Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil” açıklamasında bulundu.

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