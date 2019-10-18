0553 313 94 23

TURAGAY: Volkswagen yatırımını durdurmuş değil

Volkswagen’in Manisa’ya kuracağı fabrikaya ilişkin ortaya atılan iddialara cevap, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’dan geldi.

18 Ekim 2019 Cuma 08:53
TURAGAY: Volkswagen yatırımını durdurmuş değil

Volkswagen’in Manisa’ya kuracağı fabrikaya ilişkin ortaya atılan iddialara cevap, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’dan geldi. ‘Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması’ bilgilendirme toplantısında son günlerde özellikle Alman medyası kaynaklı olarak ortaya atılan Volkswagen’in Türkiye’de kuracağı üretim merkezi yatırımını durduğu yönelik iddialara ilişkin değerlendiren Turagay, Alman otomotiv devi Volkswagen’ın Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti. Turagay, “Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil” açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 08:53
  1. Manisa
  2. Volkswagen

YORUM YAZ

  • haçlı aşıklarıhaçlı aşıkları15 dk önce
    Haçlılar VW sever

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Coni’nin mayın eşekleri ağlıyor
  1. Coni’nin mayın eşekleri ağlıyor
  2. AB liderleri Brexit sonrası bütçeyi..
  3. İran'dan Türkiye karşıtı yalan haber!
  4. Milli aranın ardından Süper Lig..
  5. AK Partili Esayan'a kanser teşhisi kondu
  6. THY İstanbul bilet fiyatları
  7. ABD ile yapılan anlaşmaya İyi..
  8. HDP'li belediyeye kayyım atandı
  9. ABD basını, Türkiye’nin zaferini böyle..
  10. Hem sahada, hem masada istediğimizi..
  11. İzzet Murat kimdir? Tarım ve Orman..
  12. “Türkler istedikleri her şeyi aldı!”
  13. TURAGAY: Volkswagen yatırımını..
  14. Hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler..
  15. Burhan Bahadır kimdir? Bingöl İl Tarım..
  16. Trump'ın kızı son yaptığıyla alay..
  17. Ergün Çolakoğlu kimdir? Tarım ve Orman..
  18. AB'den arka arkaya Türkiye kararları!
  19. İhsan Emiralioğlu kimdir?..
  20. Osman Yaman, kimdir? Tarım ve Orman..
  21. Aksiyon filmlerini aratmayan..
  22. Salim Özpak kimdir, nerelidir? Kıyı..
  23. 'MHP Türkiye ile ABD heyeti arasında..
  24. Washington Büyükelçisi Kılıç: PYD/YPG,..
  25. Resmi Gazete kararları bugün Resmi..
  26. Durmuş Ünüvar kimdir, nerelidir?..
  27. Türkiye-ABD anlaşmasına Bahçeli'den..
  28. Hükümetin o kararı sonrası ülke..
  29. Af yasası son dakika haberleri!..
  30. 10 kilometre derinlikte 5,8'lik deprem!
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Erdoğan o mektubu aldıktan sonra harekatın emrini verdi!
Erdoğan o mektubu aldıktan sonra harekatın emrini verdi!

Günün Karikatürü

17 Ekim 2019
Ayn el Arab'taki ABD üssü bombalandı!
Ayn el Arab'taki ABD üssü bombalandı!
Yola geldiler! Avrupa ülkesinden Türkiye itirafı
Yola geldiler! Avrupa ülkesinden Türkiye itirafı