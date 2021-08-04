  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İP'linin birisi yalanı ortaya attı! Koyun sürüsü 'Anıtkabir' provokasyonuna başladı

Bakın şu Emre Kongar hokkabazına! Tele1 ekranlarında beyin yakan konuşma

Yangın riskine karşı kritik uyarı! Bunları araçlarınızda bulundurmayın

WhatsApp'ı zora düşürecek gelişme! Telegram duyurdu

Belediye duyurdu! Hz. Mevlana'ya hakaret içeren karikatürle ilgili flaş gelişme

Rusya’dan Türkiye açıklaması: Bu konuda yapılanlar sorumsuzca

Kenan Doğulu ile Murat Boz'dan 'Turistik alan' çıkışı!

Türkiye nefesini tuttu! Adım adım yaklaşan tehlike havadan görüntülendi

Emre Kınay'a efsane kapak: Oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin! Ahmaksınız, ahlaksızsınız

Yangın helikopteri için izin gerekmiyor bilgi verin yeter! CHP'li Başkanın şov hevesi kursağında kaldı
Seyhan Nehri'nde ceset bulundu
Siyonist İsrail’den İran’a suçlama: Nükleer silah için yeterli malzemeye 10 haftalık uzaklıkta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THK hakkındaki iddialara yanıt
Erdoğan'dan Turkovac açıklaması
Ekonomi Turagay: İnternet kullananların 3’te 1’i e-ticaret deneyimi yaşadı
Ekonomi

Turagay: İnternet kullananların 3’te 1’i e-ticaret deneyimi yaşadı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Ülkemizde internet kullanan vatandaşlarımızın 3’te 1’i e-ticaret deneyimi yaşamış durumda” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:31:00 -
Turagay: İnternet kullananların 3’te 1’i e-ticaret deneyimi yaşadı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından üye firmalarının e-ticaret ve e-ihracat konusunda bilgi sahibi olmaları ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar Paneli çevrim içi düzenlendi. Turagay, yaptığı açılış konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla e-ticaret ve e-ihracatın dünyada ve Türkiye’de katlanarak arttığını söyledi.

“Bu treni kaçırmamamız lazım”

Dünyada 2021’de e-ticaretin 5 trilyon dolara yakın bir seviyeye çıktığını, Türkiye’de ise 226 milyar liralık hacme ulaştığını dile getiren Turagay, “Bu rakamla e-ticaret toplam ticaret hacminden yüzde 15,7 pay alıyor. 2019’da bu pay 9,8 idi. Bu önemli bir gelişimi gösteriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında büyüklerimiz bile buna alıştı. Ülkemizde internet kullanan vatandaşlarımızın 3’te 1’i e-ticaret deneyimi yaşamış durumda” diye konuştu. E-ticaretin mobil uygulamalar üzerinden yoğun olarak yapıldığını belirten Turagay, “Bakanımız da bu konulara çok önem veriyor. Bu treni kaçırmamamız lazım. Bunun için iyi stratejiler üzerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay