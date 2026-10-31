Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

Başkan Faruk Özlü’nün "Önce altyapı, sonra asfalt" yaklaşımına destek veren Milletvekili Ayşe Keşir, altyapı tamamlanmadan yapılan üstyapı çalışmalarının hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması hem de hizmetlerin kalıcılığı açısından doğru olmadığını belirtti. Düzce’nin en önemli altyapı ihtiyaçlarından birinin içme suyu şebekesinin yenilenmesi olduğunu ifade eden Keşir, belediyenin bu alanda yürüttüğü yatırımların büyük önem taşıdığını vurguladı. Belediyeciliğin estetik düzenlemelerden ibaret olmadığını kaydeden Keşir, "AK Parti olarak da belediyecilik olarak da biz sadece göz boyama üzerine hizmet üretmiyoruz, siyaseti öyle yapmıyoruz. Önce altyapının, sonra üstyapının olması, gerçek belediyecilik hizmeti bu. Popülist bir politika yapılsa sadece üstyapı yaparsınız. Popülist olmak kolay. 3-5 aydınlatma direği dikersiniz. Üstyapıda bir takım estetik kozmetik düzenlemeler yaparsınız. Ama belediyecilik o değil" şeklinde konuştu. Faruk Özlü de Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gerçekten, gerçek belediyecilik bizim yaptığımız. Önce altyapı, sonra üstyapı" ifadelerini kullandı.