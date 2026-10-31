Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

Keşir, belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi: "Tabi ki lokal, haklı eleştiriler olabilir. İnsanlar her zaman daha iyisini bekler. Ama bazen, bazı hizmetlerin yeterince görülmediğini de düşünüyorum. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yeterince hizmetleri gördüklerinde hak vereceklerini düşünüyorum. Bir de şunu söylemek lazım. Eleştiri muhakkak olmalı ki biz daha iyisini yapalım siyasiler olarak. Ama şu bir gerçek; sıfır bir eve bile taşınsanız eksiğiniz hiç bitmez. Sürekli göç alan bir şehirde yeni yollar açıyorsunuz, sürekli yeni bir şey yapıyorsunuz. Ama bir yandan da afet vs ile yaptıklarınız arkanızdan bozuluyor. Bunların hepsini eşgüdümlü bir şekilde iyi bir planlamayla yürütmek gerçekten maharet ister. Yiğidi öldürelim, ama hakkını da verelim."