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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

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Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’a binerek belediye tarafından gece gündüz dökülen yeni asfalt yolları bizzat inceledi. Direksiyona Milletvekili Keşir geçerken, Başkan Özlü yolculuk boyunca Düzce’yi şaha kaldıran tarihi yatırımları bir bir sıraladı.

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Foto - Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

Düzce genelinde yürütülen asfalt çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Faruk Özlü, bugüne kadar 62 bin ton asfalt döküldüğünü ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Hava ve iklim şartları elverdiği sürece asfaltlama çalışmalarının sürdürüleceğini belirten Özlü, Düzce’de asfaltlanmamış cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını söyledi. Asfalt çalışmalarında maliyetlerin petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çeken Özlü, kaynakların verimli kullanılması amacıyla yolun trafik yoğunluğuna göre asfalt kalınlığının belirlendiğini kaydetti. Aynı anda üç farklı noktada asfalt çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Özlü, trafik yoğunluğunun olmadığı gece saatlerinde de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

#2
Foto - Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

Başkan Faruk Özlü’nün "Önce altyapı, sonra asfalt" yaklaşımına destek veren Milletvekili Ayşe Keşir, altyapı tamamlanmadan yapılan üstyapı çalışmalarının hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması hem de hizmetlerin kalıcılığı açısından doğru olmadığını belirtti. Düzce’nin en önemli altyapı ihtiyaçlarından birinin içme suyu şebekesinin yenilenmesi olduğunu ifade eden Keşir, belediyenin bu alanda yürüttüğü yatırımların büyük önem taşıdığını vurguladı. Belediyeciliğin estetik düzenlemelerden ibaret olmadığını kaydeden Keşir, "AK Parti olarak da belediyecilik olarak da biz sadece göz boyama üzerine hizmet üretmiyoruz, siyaseti öyle yapmıyoruz. Önce altyapının, sonra üstyapının olması, gerçek belediyecilik hizmeti bu. Popülist bir politika yapılsa sadece üstyapı yaparsınız. Popülist olmak kolay. 3-5 aydınlatma direği dikersiniz. Üstyapıda bir takım estetik kozmetik düzenlemeler yaparsınız. Ama belediyecilik o değil" şeklinde konuştu. Faruk Özlü de Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gerçekten, gerçek belediyecilik bizim yaptığımız. Önce altyapı, sonra üstyapı" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

Düzce’nin yaşam kalitesi ve şehircilik açısından geldiği noktaya da değinen Ayşe Keşir, "Düzce yaşam memnuniyeti açısından neredeyse büyük şehirlerle yarışır halde. Nüfusumuz düşük ama yaşam memnuniyeti ve sosyolojik açıdan büyük şehirlerle yarışır durumdayız" dedi. Başkan Özlü ise Düzce’nin Türkiye’nin en mutlu yedinci ili olduğunu hatırlattı.

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Foto - Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

Keşir, belediye hizmetlerine yönelik eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi: "Tabi ki lokal, haklı eleştiriler olabilir. İnsanlar her zaman daha iyisini bekler. Ama bazen, bazı hizmetlerin yeterince görülmediğini de düşünüyorum. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yeterince hizmetleri gördüklerinde hak vereceklerini düşünüyorum. Bir de şunu söylemek lazım. Eleştiri muhakkak olmalı ki biz daha iyisini yapalım siyasiler olarak. Ama şu bir gerçek; sıfır bir eve bile taşınsanız eksiğiniz hiç bitmez. Sürekli göç alan bir şehirde yeni yollar açıyorsunuz, sürekli yeni bir şey yapıyorsunuz. Ama bir yandan da afet vs ile yaptıklarınız arkanızdan bozuluyor. Bunların hepsini eşgüdümlü bir şekilde iyi bir planlamayla yürütmek gerçekten maharet ister. Yiğidi öldürelim, ama hakkını da verelim."

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Foto - Yerli gururumuz TOGG yollarda! Düzce’de Cumhur İttifakı'nın dev yatırımları direksiyon başında bizzat test edildi!

Başkan Faruk Özlü, toplu taşıma filosunun tamamının elektrikli araçlarla dönüşümünü öngören projenin ayrıntılarını da paylaşarak, "Toplu taşıma araçlarımız mazotlu, benzinli ve gazlı. Onların tamamını elektrikliye çevirmek için bir proje çalışması yaptık. Ulaştırma Bakanlığı’mıza ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı’na sunduk. Bize bu sene Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 14 milyar lira kredi kullanma hakkı verdi. İnşallah önümüzdeki dönemde 250 adet elektrikli araç alacağız. Bunların şarj istasyonlarını kuracağız. Güneş panellerinde elektrik üreteceğiz ve 250 adet araçla Düzce’de günlük 100 bin taşıma kapasitesine ulaşacağız. Toplu taşımada maliyetlerin yüzde 60’ı mazot. Güneş panelleri ile elektrik üretirsek yüzde 60 mazot maliyetinden kurtulacağız. İlk yatırım maliyeti çıktıktan sonra bilet fiyatlarını da ucuzlatabileceğiz. Vatandaş daha ucuz bilet fiyatı ödeyecek" şeklinde konuştu.

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