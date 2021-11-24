  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tüpraş'tan 10 milyar dolarlık yatırım açıklaması
Ekonomi

Tüpraş'tan 10 milyar dolarlık yatırım açıklaması

Tüpraş, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:47:00 -
Tüpraş'tan 10 milyar dolarlık yatırım açıklaması

Tüpraş, Türkiye'nin fosil yakıt tüketiminin 2030 yılında zirve yapacağı ve motorin yakıtların kısmen hidrojen ile ikame edileceği varsayımıyla faaliyetlerini çeşitlendirmek için biyoyakıt ile hidrojen alanına yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladığı ve 2035 yılına kadar tahminlerin yer aldığı sunuma göre şirket var olan karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflerken rafinaj yatırımları ana gelir ve kar kalemi olmaya devam edecek.

Şirket, rafinaj alanında ürün çeşitlendirmek ve kârlılığı artırmak amaçlı yatırım yapılacak. Bu kapsamda rafinaj alanında 2022-2030 döneminde yılda 190 milyon dolar, 2031-2035 yıllarında yılda 120 milyon dolar sermaye harcaması yapılacağı öngörüldü.

Sunuma göre şirket biyoyakıt alanında İzmir rafinerisinde var olan bir birimi yaklaşık 230 milyon dolar yatırım ile biyoyakıt birimine çevirecek.

Tüpraş sıfır karbon emisyonlu elektrik üretimi başlığı altında da rafinerilerine güneş ve rüzgar santralleri kurmayı planlarken, rafinerilerdeki üretim süreçlerini de elektrik ile işler hale getirmeye çalışacak.

Şirket sunuma göre yeşil hidrojen üretimi alanında da 2035 yılına kadar toplam 690 milyon dolar yatırımla yaklaşık 1 gigawatt elektroliz kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Sunuma göre ağır ulaşım ve lojistik sektörlerine yeşil hidrojen satışı 2030 yılına kadar başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz
Medya

Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz

Canlı yayında konuklara "Sizinle uğraşamam" diye cevap veren İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'a gazeteci Melik Yiğitel sert tepki gösterdi..
Baktılar papuç pahalı! Pelit Çikolata’dan yalanlama
Gündem

Baktılar papuç pahalı! Pelit Çikolata’dan yalanlama

Amerika’nın Türkiye’ye karşı başlattığı dolar operasyonu ve muhalefetin ‘spekülasyon’ ittifakına bir destek de ünlü çikolata firması Pelit’t..
Uzmanlardan kritik dolar yorumu!
Ekonomi

Uzmanlardan kritik dolar yorumu! "Bunu gören ülkelerin başında olabiliriz"

Doların yükselişi sonrası ekonomiyi değerlendiren uzmanlar, "dünyada yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek erken seçim çağrılarında bulunmak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay