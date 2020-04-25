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Aktüel

Tüp yüklü kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde tüp yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meşdana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

2020-04-25 22:41:41 -
Tüp yüklü kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde tüp yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meşdana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Şarkikaraağa-Konya yolunda meydana geldi. İbrahim Kanarya yönetimindeki 42 EAK 09 plakalı tül yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Kanarya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kanarya’nın cenazesi incelemenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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