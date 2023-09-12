Tüp patlaması hurda deposunda yangın çıkardı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir hurda deposunda tüp patlaması sonucu yangın çıktı.
Olay, gece saatlerinde Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde bir hurda deposunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; tüp patlaması sebebiyle hurda deposunda yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekiplere kısa sürede bölgeye ulaştı.
Depodan dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, tedbiren sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.
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Kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.