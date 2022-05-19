Tüp bebek tedavisi (İn vitro fertilizasyon) sonrası doğal yola hamile kalmak mümkün mü?

İn vitro fertilizasyon nedir?

Tüp bebek ya da bilimsel ismiyle in vitro fertilizasyon (IVF), bir yumurtanın sperm tarafından, vücut dışında (in vitro) suni olarak döllenmesi sürecidir.

Tüp bebek tedavisinden sonra doğal gebe kalma meydana gelebilir. Yapılan bir araştırma, tüp bebek tedavisi 2.134 çiftten yaklaşık yüzde 20'sinin tedaviden sonra kendi kendine hamile kaldığını ortaya çıkardı. Doğurganlık tedavisi için başvuran birçok çift kısır değil, subfertiledir (gebe kalmada bir gecikme). Bu nüans önemlidir:

Kısırlık, çiftlerin kendi başlarına hamile kalamaması durumunda ortaya çıkar. Ya kadının ya da eşinin doğal gebeliği imkansız kılan bir sağlık durumu vardır.

Kısırlık, çiftlerin kendi başlarına hamile kalma şansının daha düşük olduğu zamandır. Hafif sperm eksiklikleri, yumurtlama disfonksiyonu veya tubal hastalık dahil olmak üzere çeşitli koşullar katkıda bulunabilir. Kısırlığı olan çiftler sağlıklı ve başarılı gebelikler yaşayabilirler.

Doğurganlık tedavisi

Çiftler hamile kalmak için acele edebilirler ve doğurganlık değerlendirmesi için doktorlarını erken ziyaret edebilirler. Yumurtlama bozukluğu gibi bazı bariz endişeler hemen ele alınmalıdır, ancak çiftlerin yaklaşık yüzde 80'i kendi başlarına denedikten sonra bir yıl içinde gebe kalır. Doğal doğurganlığı optimize etmenin en iyi yolu, çiftin cinsel ilişki sıklığını artırmaktır.

Bununla birlikte, bazen tüp bebek tedavisi gebe kalmak için gerekli olabilir. Hamileliği planlarken, hamile kalma yeteneğinizi etkileyebilecek belirli faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu faktörler:

Gebe kalma zorlukları

Birçok koşul hamile kalmayı zorlaştırabilir. Kısırlık vakalarının yaklaşık üçte biri kadın faktörü, üçte biri erkek faktörü ve kalan üçte biri ya açıklanamayan ya da tedavisi mümkün başka nedenlerle ilişkilidir.

Anne adayının yaşı

Kadınlar yaklaşık 1 milyon yumurta ile doğarlar ve yaş ilerledikçe yumurtalık sayısı azalmaya başlar. Sadece mevcut yumurta rezervi zamanla azalmakla kalmaz, kaliteleri de düşer. Azalan yumurta kalitesi hamilelik ve düşük oranlarını etkileyebilir.

Ayrıca, birçok kadın hamileliği ertelemeyi tercih eder. Kadın doğum uzmanınız yumurtalık rezervinizin değerlendirilmesinde size yardımcı olabilir.

Genel sağlık koşulları

Erkeklerde genetik koşullar sperm üretimi ve doğumunda sorunlara neden olabilir. Yüksek tansiyon veya diyabet gibi sağlık koşulları da gebe kalma olasılığını azaltabilir.

Kadınlarda en sık görülen rahatsızlıklar yumurtlama bozukluğu veya tüp hastalığıdır. Bununla birlikte, fibroidler, adenomyozis ve endometriozis gibi diğer durumların da önemli bir etkisi olabilir.

Radyasyon ve kemoterapi gibi kanser tedavileri veya alkol veya sigara gibi belirli çevresel faktörlere aşırı maruz kalma, erkek ve kadınlarda doğurganlığı bozabilir. Hamile kalmaya çalışmadan önce, kadın doğum uzmanınız genel sağlığınızı optimize etmenize yardımcı olabilir.

Hangi durumlarda kadın doğum uzmanına başvurulur?

Bebek sahibi olmaya karar verdikten sonra, spontan hamileliği beklemek zor olabilir. Aşağıdaki durumlarda çok fazla vakit kaybetmeden kadın doğum uzmanına başvurulması gerekebilir:

• 35 yaşından küçükseniz ve bir yıldır hamile kalmaya çalışıyorsanız,

• 35 yaşında veya daha büyükseniz ve altı ay veya daha uzun süredir gebe kalmaya çalışıyorsanız,

• 40 yaşında veya daha büyükseniz ve hamile kalmak istiyorsanız,

• Düzensiz veya ağrılı dönemler, endometriozis veya polikistik over sendromu (PCOS) varsa,

• Birden fazla düşük yaşadıysanız,

• Kalıtsal bir genetik bozukluğa sahipseniz,

• Kanser tedavisi gördüyseniz.

Doğurganlık uzmanınız sizi ve eşinizi kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir. Doğurganlık sorununa türüne göre tedavi kişiye özel olarak planlanır. Tüp hasarı veya anovülasyon gibi bazı tanılar daha basittir. Azalmış yumurtalık rezervi ve tekrarlayan gebelik kaybı gibi sorunların tedavisi daha karmaşıktır. Tedavi seçenekleri arasında IVF yani tüp bebek tedavisi de yer alır. Tüp bebek tedavisi sorunu doğurganlığa engel olan sorunların bazıları ortadan kaldırılabileceği için sonrasında doğal yolla hamile kalınması mümkün olabilir.