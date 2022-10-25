Tüp bebek de yalan çıktı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla halkı sığınmacılara kışkırtan, mazlumlar üzerinden giriştiği provokasyonlarla siyasi ikbal güden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak “Suriyelilerin tüp bebek masrafını devlet ödüyor?” açıklamasıyla ortaya çıktı.

Konya provokasyonunu itiraf etmişti!

Vatandaşları sığınmacılara karşı kışkırtmak için provokasyonlarıyla gündemden düşmeyen Özdağ, geçtiğimiz aylarda Konya’da üç Suriyelinin bir vatandaşı öldüresiye dövdüğünü iddia etmişti. Daha sonra olayın iç yüzünü öğrenen Özdağ, iddiasının gerçeği yansıtmadığı itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu dahi değil!

Bugüne kadar ortaya attığı birçok iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıkan Özdağ, bu kez Suriyelilerin tüp bebek masraflarının devlet tarafından karşılandığını belirterek, “Neden Suriyelilerin tüp bebek masrafı ödeniyor, Türklerin ödenmiyor? Neden, Suriyeliler 3 çocuk sahibi olunca çocuk yardımı alıyor? Neden sağlık hizmetleri Suriyelilere bedava, Türklere para ile? Neden Türkler ilaç parası öderken, Suriyeliler ödemiyor?” diye ortaya çıktı.

Akit, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Neden Suriyelilerin tüp bebek masrafı ödeniyor?” açıklamaları üzerine Sağlık Bakanlığı yetkililerine sordu. Buna göre Suriyeli ya da başka ülke vatandaşı, sağlık turizmi kapsamında ancak ücretini ödemek kaydıyla Türkiye’de bu tedaviyi yaptırabiliyor. Türkiye vatandaşı olmayanlar için ücretsiz tüp bebek tedavisi söz konusu dahi değil.

Böylece Özdağ’ın bir mumu daha yatsıya kalmadan sönmüş oldu.