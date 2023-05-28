Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Said, halkı ekmeğe muhtaç etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığı açıklamada, ülkedeki son ekmek kıtlığının bazılarının sosyal alanda gerilim yaratmak istemesinden kaynaklandığını iddia ederek başarısızlığını örtmeye çalıştı.

Said, Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı Gülsüm bin Receb Kuzah ile yaptığı görüşmeden sonra, Kayravan ve Silyana da dahil olmak üzere bir dizi eyalette ekmek kıtlığı sorununun, bazılarının gerilim yaratmak ve krizler üretmek için çalışmak istemesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Tunus Cumhurbaşkanı, ekmek kıtlığı konusunda kimi suçladığını ise belirtmedi.

Tunus fırınları, bin 500 fırının yaklaşık üçte birinin kapanmasına yol açan, ekmek yapmak için gereken hammadde kıtlığı nedeniyle kriz yaşıyor.

Ulusal Modern Fırın Sahipleri Odası Başkanı Muhammed el-Cemali geçen hafta Arap dünyası haber ajansına yaptığı açıklamada, ekmek endüstrisi için un ve irmik gibi önemli iki malzemeyi tedarik etmedeki zorluklar nedeniyle, fırınların yüzdesinin yüzde 30’unun kapandığını söyledi.

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Sorun, geçen yıl şubat ayında buğday arzını bozan Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinden bu yana daha da kötüleşti.

Tunus ayrıca piyasalarda birçok tüketim malının kıtlığına neden olan ciddi bir finansal kriz yaşıyor.