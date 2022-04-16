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Dünya Tunus'tan siyonist 'İsrail'e sert tepki!
Dünya

Tunus'tan siyonist 'İsrail'e sert tepki!

Tunus, Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Bab el-Amud (Şam Kapısı), Beytülahim ve Cenin’deki Filistinlilere ve kutsal mekanlara yönelik saldırıları kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 17:46:00 -
Tunus'tan siyonist 'İsrail'e sert tepki!

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Filistinlilere ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, mübarek ramazan ayında, kutsal mekanlardan Mescid-i Aksa’nın işgal edilmesi ve ibadet edenlere yönelik saldırıların kınandığını açıklandı.

Uluslararası topluma, işgal ve şiddet olaylarına maruz kalan Filistin halkına karşı hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapılan açıklamada, “Kudüs ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Bab el-Amud (Şam Kapısı), Beytülahim ve Cenin’deki bu saldıralar ile işgalci gücün ırkçı ve ayrımcı politikalarındaki ısrarı tüm uluslararası kararları ve sözleşmeleri hiçe saydığını bir daha teyit etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Tunus’un kardeş ülke Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğu kaydedilen açıklamada, “İşgal sona erinceye, Filistin halkı kurtuluncaya ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar, Tunus, Filistin halkını desteklemeye devam edecektir.” ifadesi kullanıldı.

İsrail polisi, dün sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında Filistinli gençlere müdahale etmiş, olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, 400 kişi de gözaltına alınmıştı.

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