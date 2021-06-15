Tunus'tan Bitcoin çıkışı: Suç olmaktan çıkarılsın

Tunus Maliye Bakanı Ali Kooli, hafta sonu bir televizyon röportajında ​​ülkenin kripto para yasalarını değiştirmeyi planladığını ve Bitcoin sahipliğinin “suç olmaktan çıkarılması” gerektiğini söyledi.



Bir Coindesk haberine göre önerilen yasa değişikliği, yerel medyanın 17 yaşındaki Tunuslu bir çocuğun Nisan ayında çevrim içi bir işlem için kripto para birimi kullandığı için tutuklandığını bildirmesinin ardından geldi. Olay, Tunuslu kripto para topluluğunda öfkeye neden oldu ve birçoğu tutuklamanın Tunus’ta düzenleyici netliğin olmaması nedeniyle gerçekleştiğini savundu.

Afrika’daki düzenleyiciler görünüşte kripto para politikasıyla mücadele ederken, çelişkili açıklamalarda bulunurken ve sıkı önlemler alırken, bu yalnızca Afrikalı bireysel kullanıcıların artmasına neden oluyor gibi görünüyor. Bu ayın başlarında CoinDesk TV’nin “First Mover” programında yer alan Paxful CEO’su Ray Youssef, Afrika kıtasının kripto para birimini benimsemede dünyaya öncülük ettiğini söyledi ve kripto para topluluğunu “tüm gözlerin Afrika’da olması” için teşvik etti.

Merkez Bankası başkanının açıklamaları

Geçen yıl İsviçre’de düzenlenen bir kripto para konferansında Tunus merkez bankası başkanı Marouane el Abassi Bitcoin hakkında şunları söylemişti:



“Başlangıçta bir teknolojiyi kısıtlamanın bir hata olacağına inanıyoruz… Tunus Merkez Bankası, kendisini Tunus inovasyon ekosisteminde bir kolaylaştırıcı olarak konumlandırmak için stratejik bir seçim yaptı.”

Ancak açıklamalara bakılmaksızın, Tunus’ta kripto para dostu yasalar çıkarma çabaları azaldı ve üstelik Nisan ayında bir tutuklama gerçekleşti.

Düzenleyici netlik olmasa bile, Tunus’ta kripto para kabulü rekor bir hızla büyüyor. Tunus’ta İngilizce yayın yapan Carthage’ın bir raporuna göre, CEX.IO gibi kripto para borsalarındaki Tunuslu kullanıcı kayıtları, 2021’in ilk çeyreğinde geçen yıla göre %11 arttı.