Tunus'taki Nahda Hareketi'nden meclis gruplarını bölme çabalarına tepki

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nahda Hareketi, mecliste diğer partilerden ayrılan milletvekilleriyle yeni bir meclis grubu oluşturmak için "partiler içindeki çatlakları beslemeye yönelik çabalar olduğunu" açıkladı.

Tunus Meclisinde birinci parti konumunda bulunan Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, "meclis koridorlarında, diğer partilerden ayrılan milletvekilleriyle yeniden bir grup kurulması" ve "bazı partiler arasındaki ayrışmanın beslenmesine ilişkin kulisler yapıldığını" ifade etti.

Açıklamada, "Tunus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve fakirlikle mücadelesinde başarılı olması için uzlaşı ve söz birliğine en fazla ihtiyaç duyduğu günlerde bu tür çabaların sadece siyasi tıkanıklığı ve ayrışmayı daha fazla besleyeceği" vurgulandı.

Nahda Hareketi, "hükümetin salgınla mücadeledeki başarısının, herkesle güven ilişkisi inşa etmedeki başarısı ve kimseyi dışlamayan ulusal bir program çerçevesinde kapsamlı bir parlamento ve hükümet uzlaşısıyla bağlantılı olduğunu" belirtti.

Açıklamada, bu "kabul edilemez" eylemleri ele alma konusunda Başbakan İlyas el-Fahfah ile konuyla ilgili herkese güvenin tam olduğu yinelendi.

Nahda Hareketi, Tunus'ta geçen yıl ekim ayında yapılan seçimleri birinci tamamlamış ancak hükümeti kurmayı sağlayacak çoğunluğu elde edememişti. Nahda, ilk başta hükümeti kurmayı denemiş ancak parlamentodan yeterli güvenoyu alamayınca Cumhurbaşkanı Kays Said'in görevlendirdiği İlyas Fahfah, uzun müzakerelerin ardından geniş bir koalisyon hükümeti kurmayı başarmıştı.

Buna karşın önce aynı koalisyon içinde yer almayı reddeden daha sonra bir araya gelmek zorunda kalan Nahda Hareketi, Halk Hareketi, Demokratik Akım gibi partiler arasında görüş ayrılıkları sonucunda karşılıklı açıklamalarla gerilim devam etmişti.