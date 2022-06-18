Tunus'ta 'yeni anayasa' gelişmesi
Tunus'ta Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi Başkanı bugün (Cumartesi) yeni anayasa taslağını 20 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Kays Said'e teslim edeceğini duyurdu.
Tunus'ta Yeni Cumhuriyet İçin Ulusal İstişare Komitesi Başkanı bugün (Cumartesi) yeni anayasa taslağını 20 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Kays Said'e teslim edeceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Said tarafından 'yeni cumhuriyet için yeni bir anayasa' yazmak üzere atanan eski bir hukuk profesörü olan Sadık Beliyd yeni anayasanın 'demokratik' olacağını söyledi.
Said, oylamayı boykot edeceklerini söyleyen muhaliflerinin artan baskılarını görmezden gelerek 25 Temmuz'da referanduma gitmeyi planlıyor.