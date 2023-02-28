Tunus’ta “siyasi gözaltılar” devam ediyor

Cumhuriyet Partisi, gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Siyasi aktivistlerden Visam es-Sagir, Üsame Gulan ve Buseyna Halifi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınan siyasilerin 25 Şubat’ta tutuklanan Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi’nin serbest bırakılması için eylem yaptıkları aktarıldı.

22 Şubat’ta "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şabi, 25 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Tunus'taki "gözaltı dalgası" 11 Şubat'ta "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş adamı Kemal Latif'in gözaltına alınmasıyla başladı.

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Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından Bahiri ve Butar’ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat’ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun’un ise 24 Şubat’ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildiği duyuruldu.

Son olarak 22 Şubat'ta Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, 24 Şubat’ta Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek ile siyasi aktivist Şeyma İssa ve 25 Şubat’ta eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Partisi 25 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Şabi, Bin Mübarek, İssa, Şevaşi ve avukat Rıza Bilhac’ın tutuklandığını duyurmuştu.