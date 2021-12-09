Tunus'ta parti genel merkezinde dehşet anları! Canlarını kurtarmak için pencereden atladılar
Tunus’ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangında binadakiler canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.
Tunus’ta Ennahda Partisi Genel Merkezinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, binadakiler canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.
Pencerelerden atladılar
Tunus’ta Ennahda Partisi Genel Merkezinin girişi katında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangın sırasında binada bulunanlar ise canlarını kurtarmak için pencerelerden atladı.
Ennahda Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Al-Areedh’in yangından kaçmak için binanın ikinci katından atladığı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.